Esta es la única razón por la que Espinoza Paz haría narcocorridos

El cantante dice que no le nace hacer este tipo de canciones

Primicias Videos

Luego de que hace algunos meses Espinoza Paz confesara que ha cantado para algunos narcotraficantes, ahora el cantante reveló que sólo por un motivo no descarta hacer narcocorridos.

El cantante de música regional mexicana manifestó que a pesar de que este tipo de temas no le nace componerlos, los haría si es obligado.

“No he hecho todavía corridos de esos; si en algún momento me lo pidieran y me obligaran quizás lo podría componer o intentar componerlo porque como te digo, no se me da”, dijo en entrevista para el programa “Suelta la sopa”.

Asimismo, el intérprete afirmó que la culpa de que este tipo de canciones se sigan realizando es únicamente del público que las escucha.

“La verdad no es culpa del que hace los corridos, ni es culpa del que va a cantarlos cuando les canta, ahí no está el problema, hay algo más a fondo ahí, la raíz y yo creo que lo principal son los que la consumen”, comentó.

Agradeciendo que hasta ahora no haya tenido que componer un tema de este estilo, Espinoza se prepara para el lanzamiento de su nuevo disco titulado, “Las compuse para ti”.