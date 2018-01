‘Shape of Water’, de Guillermo del Toro, es la más nominada al Oscar

El director tapatío acaparó 13 postulaciones

Primicias

“Shape of Water”, la cinta del director tapatío, Guillermo del Toro, es la más nominada para los próximos premios de la Academia de Hollywood, que se entregarán en Los Angeles el 4 de marzo.

El filme, una fábula fantástica ambientada durante la Guerra Fría, tiene 13 postulaciones al Oscar, y compite contra películas como “Call Me By Your Name”, “Darkest Hour”, “Get Out”, “Lady Bird” y “Phantom Thread”.

Algunas de las nominaciones en la que está considerada son Mejor película, Mejor dirección, Mejor actriz, Mejor actriz de reparto y Mejor actor de reparto.