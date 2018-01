Gabriel Soto desmiente a su ex suegra con esta confesión

Primicias

Hace un par de semanas la mamá de Geraldine Bazán, doña Rosalba Ortiz, habló con los medios de comunicación y confesó que veía posible una reconciliación entre su hija y el actor, a quien todavía llamó “yerno” y afirmó que siempre será parte de la familia.

Pero poco tiempo después Gabriel dejó a su ex suegra prácticamente como una mentirosa al afirmar lo contrario de todo lo que se le ha escapado contar a la prensa.

El galán de telenovelas tuvo una entrevista en la que además habló sobre los resultados de la prueba de ADN del bebé de Marjorie, pequeño que aseguraban era de él y no de Julián Gil.

“Yo salí a dar la cara muchas veces y la gente no me creyó, los medios me siguieron tirando, especulando en un tema tan delicado. Es en lo que quiero hacer énfasis, no es un tema cualquiera. Ahí están las pruebas, ahí está que hablé con la verdad y espero que con esto la gente ya se calle”.

Sin embargo, al tocar el tema con Geraldine, Gabriel fue muy contundente y expresó: “Con Geraldine llevamos toda la armonía del mundo, toda la cordialidad, todo el respeto, por el bien de todos. Lo veo muy complicado, estamos en un punto muy avanzado Llevamos casi 7 meses separados, mis hijas están muy conscientes de eso y lo vamos a mantener muy privado, como debe ser”.

ESTO DIJO LA SUEGRA DE GABRIEL EN SU MOMENTO: