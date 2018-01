¡Exclusiva! José José rechaza visita de su ex esposa Anel

Primicias

Aún luchando contra el cáncer y delicado de salud, José José le negó la entrada al hospital de Nutrición de México, a su ex esposa Anel Noreña, quien quería pedirle a Dios por su salud.

“No, no, yo no lo veo para nada amor. Sí claro hay que respetar me entiendes. Sí, pero como él no quiere yo en el espíritu se la mando y ya”, dijo quien fuera su primera esposa y con quien procreó a José Joel y Marisol Sosa a quienes sí les permitió el acceso al hospital.

“Lo ven diario eso sí que quede claro para todos ustedes”, dijo tajante la actriz,

Además le recordó a todos lo que fue su matrimonio con El Príncipe de la Canción: “Para mí, él fue la historia más grande jamás contada en mi corazón” finalizó.