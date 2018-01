¡Exclusiva! El ‘Rata’ da la cara por video donde sale robando

Audios Primicias Videos

Tras la publicación digital del video donde se ve al actor Salvador Zerboni, saliendo de la tienda sin pagar una crema de unos 60 dólares, entre otros artículos que sí pagó, fue el propio acusado, quien se defiende, pues esta sería la segunda acusación en su contra de un robo hormiga.

“Nunca he robado nada compadre, no robé nada aquí, y si fue un error mío o de las niñas que no haya cobrado algo, es diferente, ¿no?. Eso de robar -se ríe- no, pues no”, enfatizó el actor famoso por la serie,’La Reina de Sur’.

“Ya es la segunda vez que me quieren chi$*&, quieren sacar notas para vender, y pues ya, ya me agarraron de su pen**, claro que me molesta, creo que si algo tengo, yo tengo muchos errores y defectos, pero -se ríe- esto sí no, gracias a Dios nunca me ha hecho falta dinero”, recalcó Zerboni, recordado por su personaje el ‘Rata’.

-¿Nunca te diste cuenta si te sobraba algo?

No, es lo que te digo, la verdad es que como me salí con todo, con todas las cosas en la mano, no -duda- no sé, ya me cupo la duda si, a lo mejor a la niña se le olvidó cobrármelo, y yo la neta es que salgo de imprevisto con el ticket y menos a un lugar de confianza que voy seguido, no me fijé si me cobraron de más o de menos.

A pesar de rechazar todo, incluida la evidencia y el supuesto daño a su imagen, el histrión enfurecido, respondió: “No olvídalo, no soy una verdulera para estar en escándalos, eso no me interesa no tengo nada que ver nunca me robé nada de eso, pero si hubo un malentendido es diferente no pasa nada no me gusta vender mi imagen y andar de “pu$%” vendiendo notas… no es mi estilo ni lo voy a hacer. Si los quieren seguir difamando que lo sigan haciendo” concluyó.

