Cuauhtémoc Blanco quiere ser gobernador de Morelos, pero le da miedo

Primicias

Después de su retiro como futbolista, Cuauhtémoc Blanco encontró en la política el mejor lugar para poder sacar ese liderazgo que siempre lo caracterizó en la cancha, algo que lo llevó a ser Alcalde de Cuernavaca.

Pero aunque reconoce que el camino hacia lo gubernatura de Morelos es peligroso y que le da miedo, eso no es impedimento para postularse a ese cargo.

“Sí nos da miedo porque estos son capaces de muchas cosas, pero como siempre he dicho: ‘tengo el carácter y la fuerza ara seguir adelante’”.

Después el ex futbolista bromeó al decir: “Imagínate tengo más demandas que cualquier delincuente. Ya lo he dicho muchas veces, juicio político, asesinato y como 125 carpetas de investigación en mi contra, una más qué más da, no quieren que llegué”.

Aseguró que confía plenamente en el resultado de la encuesta interna de su partido, que respetará los tiempos y que mientras tanto continuará enfocado a su trabajo en la presidencia municipal.