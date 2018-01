Noelia ya quiere olvidar que le dijeron ‘cochina’ en ‘Al rojo vivo’

La cantante aceptó la disculpa de la conductora del programa

Primicias

Noelia habló en exclusiva con Los Metiches Show sobre su altercado en las redes sociales con María Celeste Arrarás, y dijo que los insultos que le hizo a esta conductora fueron “en el calor del momento”.

“Bueno, ya, yo lo que dije lo dije, eso no hay que repetirlo, eso fue en el calor del momento. De igual manera, cuando ella se disculpó pues yo lamenté haber tenido que reaccionar de esa manera por el coraje que me dio, ¿no? Porque se sabe que ella es la que decide y dirige todo lo que sale y escoge los titulares, y bueno, ya, pasó, no hay que entrar en la profundidad de lo que dije o no dije, eso es del pasado”, dijo.

La cantante –aunque no quiera que se repita lo que escribió–, dijo que María Celeste era una “calientona”, “fracasada en el amor”, que se había revolcado con una “larga lista de amigos míos”, y “nariz de puerco”, entre otras joyas.

Todo porque María Celeste publicó una nota en el programa que conduce, “Al rojo vivo”, que decía, “Llaman ‘cochina’ a Noelia por una foto de su trasero”.

La foto en cuestión fue publicada por Noelia en su cuenta de Instagram, y en ella la cantante posa con la retaguardia a todo lo que da.

Noelia dice que se sintió muy indignada, que porque de 1,300 comentarios que le escribieron, en “Al rojo vivo” se enfocaron en el que le decían “cochina”.

“Se dedicaron a ver cuál era el peor y lo replicaron como titular, entonces me pareció que eso estaba exageradaente incorrecto y mal y tuve que darme a respetar”, dijo Noelia en LMShow.

Luego del altercado María Celeste aceptó que el titular fue ofensivo y se disculpó con la intérprete.

“Yo acepté su disculpa y todo está bien ya”, dijo Noelia.