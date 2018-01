¿Mucho botox y cirugías en la cara de Alejandra Guzmán? Mira cómo luce

La cantante hizo un Facebook live para hablar de sus proyectos

Primicias

Tal parece que Alejandra Guzmán no aprendió la lección con eso del abuso de las cirugías plásticas.

Ahora, la rockera dejó boquiabiertos a sus seguidores mientras hacía una transmisión en vivo en su cuenta de Facebook. La verdad, uno no sabía si escucharla o contarle los “arreglos” que se hizo en la cara.

Al parecer se aumentó los pómulos, se restiró el cuero, se inyectó relleno en los labios y se hizo algo raro en la quijada. El caso es que el rostro se le ve desfigurado, nada que ver con la cara que tenía hace todavía unos diez años.

Y mientras la mujer hablaba y hablaba de sus proyectos, los seguidores no dejaban de hacerle comentarios como “Qué horror… estabas muy bonita, ya se te deformó la cara”, “Hay que envejecer con dignidad, no tienes por qué deformarte la cara”, , y “Cómo se arruinan las mujeres con el afán de la eterna juventud”.

Otros fueron más agresivos y le dijeron cosas como: “¡Qué horrorosa! Creo que no escarmentó cuando se le estaba pudriendo el trasero”, y “¡Tan bonita que eras! ¿Cómo dejaste que te hicieran eso en la cara?”.

Alejandra, así de pasadita, solo respondió, “Me he arreglado para ustedes; hace mucho tiempo que no me arreglo”, y siguió hablando como si nada.

Sin embargo, Los Metiches estamos de acuerdo con que sí está que asusta.