¿Maribel Guardia amadrina a hija de una ex de Joan Sebastian?

La ceremonia se llevó a cabo en Texas

Primicias

Maribel Guardia no solo amadrinó a la hija de una ex de su ex, Joan Sebastian, sino que esa mujer es la misma que presentó una demanda en contra los herederos del cantante, incluyendo a Julián, el chico que la vedette costarricense procreó con el fallecido artista.

Pero eso no le importó a Maribel, porque el fin de semana publicó en sus redes sociales fotos de los 15 años de Juliana, hija que Joan tuvo mientras fue pareja de Érica Alonso.

Según la artista, esto fue por una promesa que le hizo a Joan Sebastian, así que viajó a Mcallen, Texas, para participar en la ceremonia.

“Feliz de cumplir la promesa de ser la madrina de la preciosa @julianajfigueroa […]”, escribió Maribel en una de las tres imágenes que mostró del festejo.

Alonso, quien estuvo en la celebración, exige que le paguen derechos de más de 700 canciones de Joan Sebastian.

Al respecto, Maribel dijo en alguna ocasión que “los niños no tienen la culpa de lo que se pelean los adultos, del dinero y que todo mundo se agarra del pelo; ella qué culpa tiene, Juliana no tiene ninguna culpa”.

Dijo que fue la misma Érica quien la llamó, y que nunca antes habían tenido contacto.