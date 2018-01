¡Exclusiva! Niurka confirma que sí existen prosti-catálogos y son varios

Audios Primicias

Niurka Marcos declaró a LMShow, que en Televisa, sí había prosti-catálogos y que ella no estaba incluida, porque era pareja y después esposa del productor Juan Osorio.

“Cada quien da la cola si quiere y cada quién la pide cuando quiere y si tu quieres la das. Catálogos hay en todos lados, para qué nos hacemos pen…”

“Y catálogos no sólo hay en Televisa nada más, hay en todos lados, hay en todas las televisoras, no las tengo que mencionar y si quieren que las mencione: Telemundo, Univisión, TVAzteca, Televisa, la de Estados Unidos, la de Colombia, la de Perú, todas”.

Dijo que ella se las dio a quien quiso: “Claro. Yo di mis nalgas por amor. Hay qué bonita expresión, es la más linda que he dicho, en este año. Yo no sé ponerle precio a mi colita, o sea, no sé pu·$%ar, ese es el único talento que no me dio Dios”.

“Mi cola no tiene precio, pero por último, es muy importante que yo te diga que yo era la señora de Osorio, o sea, hello, im sorry for everybody, todos se tuvieron que aguantar, retirarse, y máximo, masturbar. Porque esta cola no la conoció nadie más”. Recalcó la actriz.

La cubana mandó un mensaje a todas las mujeres sobre el acoso sexual: “Escuchen bien todas pende… No se hagan ahorita las niñas inmaculadas, que todavía tienen la cola cosida. Esto lo da Dios para usarlo, si te lo piden, tú lo das si quieres, tu dispones si lo intercambias por un protagónico o no”, enfatizó.

Niurka fue esposa del productor de Televisa Juan Osorio durante cinco años y juntos tuvieron a su hijo Emilio. A su lado participó en telenovelas como ‘Vivo por Elena’, “Salomé’ y ‘Velo de novia”. Actualmente participa en el reality ‘Rica famosa latina’ de Estrella Tv, en la ciudad de Los Ángeles.

