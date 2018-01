¡Exclusiva! Gaby Aguilera, hija de Juan Gabriel, es víctima de bullying

Audios Primicias

La reconocida hija del desaparecido Juan Gabriel, Claudia Gabriela Aguilera de 42 años, quien también se dedica a la cantada, denunció en LMShow ser víctima de bullying en redes sociales, por parte de grupos de mujeres, quienes están a favor de Luis Alberto y Joao, los otros hijos biológicos del cantante.

“A mi me habían buscado para pedirme ayuda para este chico Joao, entonces fui muy atacada, diciendo que era egoísta y mala en grupos, pero no fue así; me dicen que yo me quiero estar colgando de la fama de estas personas que acaban de salir, pero no es verdad, yo no es que me quiera colgar de la fama de absolutamente nadie, porque aquí el famoso era mi papá” aclaró.

Ataques que sufre, desde que se negó recientemente a apoyar a Joao en el intento de echar abajo el testamento del Divo.

ESTOS SON ALGUNOS DE LOS INSULTOS QUE RECIBE EN REDES SOCIALES:

“Yo ya estoy tomando cartas en el asunto y sacando nombres de las personas que me insultan y diciéndome lo que se les viene a la mente, porque debe haber alguna forma de pararlas” sentenció pero no aclaró si iniciará acciones legales o de que tipo.

Finalmente recalcó que ella no peleará herencia de su padre Alberto Aguilera Valadés, nombre real del cantante Juan Gabriel.”Yo siempre se lo dije a mi papá, incluso en 1995, que tuve la oportunidad de verlo frente a frente, le dije ‘Esto ya es una satisfacción muy grande, tenerlo así, darnos un abrazo y un beso´, eso es lo más que yo buscaba y pedía, ya lo cumplí, muchas gracias. Yo no quería dinero y él siempre lo supo”. finalizó

