¡Exclusiva! Apuñalan al hijo de la actriz Merle Uribe

La actriz mexicana Merle Uribe, vive el dolor de casi perder a Francisco, uno de sus dos hijos, quien la noche del domingo 21 de enero, fue apuñalado cerca de su casa en la Ciudad de México.

En exclusiva para LMShow, la actriz nos relató qué fue lo que pasó: “Lo trataron de asaltar, le dieron dos puñaladas, fue en la femoral en las dos piernas, empezó a perder muchísima sangre, fue como a la una de la mañana. Gracias a Dios el portero lo vio, y pidió una ambulancia”.

“Si no llega la ambulancia quince minutos más no se dan cuenta, mi hijo hubiera amanecido muerto en frente de mi casa”, relató la Merle, quien no pudo evitar el llanto.

Dijo que por las heridas pudo haber perdido ambas piernas.

“Se pudo salvar, tiene sus piernas estables. Ya pasó el peligro entre comillas… hasta ahorita está estable. Se encuentra sedado, no sabe qué pasó exactamente. Realmente no sabe qué pasó y que estuvo a punto de morir”.

🆘🆘 MI HIJO está en el hospital Rubén leñero tuvo un accidente anoche lo llevaron para allá me urge SANGRE por favor AYUDA 🆘🆘cama 1302 FRANCISCO TAPIA URIBE RT 🙏🏻🙏🏻ESTA MUY GRAVE — Merle Uribe Oficial (@UribeMerle) January 22, 2018

Un milagro y la intervención medica de emergencia, logró salvarle la vida al hijo de quien fuera en los setenta, uno de los amores de Don Vicente Fernández. El estado de salud del joven se reportó fuera de peligro en el hospital Rubén Leñero de la Ciudad de México.

Hasta el momento no se sabe nada de los agresores, mientras que Francisco se encuentra en el hospital.

