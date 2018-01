Así de mal quedó la cara de Larry Hernández luego de su accidente

El cantante suspendió sus presentaciones por los próximos seis meses

Larry Hernández no está jugando con eso del accidente que sufrió cuando cayó de su bicicleta hace unas semanas.

Y para que vean que la cosa fue seria y grave, este fin de semana publicó un video en su cuenta de Instagram en donde se ve cómo le quedó el rostro luego de que le hicieran una cirugía reconstructiva.

“¿Por eso es que llegó el cirujano plástico?”, pregunta Larry postrado en una cama a su esposa, Kenia Ontiveros.

“Sí, es que ‘ira’, nomás lo iban a cerrar; cuando le vieron bien [y se dieron cuenta de] que tenías muy abierto y que tenías toda la carne así por fuera, dijeron que mejor un cirujano plástico”, le responde la mujer.

Pero hay que aclarar: Larry publicó el video con la única intención de que sus seguidores vieran qué tan seria fue la caída, al grado de que canceló sus presentaciones por los próximos seis meses.

“Y no subí el vídeo por equivocación y no para dar lástima, solo para [que] las personas que en realidad me quieren y apoyan sepan del grado de mi accidente de bicicleta. Y en verdad nesecito sus oraciones por otros efectos que me dio esta caída”, escribió en Instagram.