Marjorie de Sousa renuncia a la pensión, y Julián Gil responde esto

El actor dice que le seguirá dando dinero a su hijo

Marjorie de Sousa dijo ante las cámaras de “Al rojo vivo” que renunciaba a la pensión que su expareja, Julián Gil, le da a Matías, el hijo de ambos, algo que no le gustó para nada al actor.

Momentos después de que la actriz venezolana hicieras estos comentarios, Gil habló ante los micrófonos de “El gordo y la flaca” para decir que “estas declaraciones son totalmente incoherentes. Increíblemente justo hoy que se sabe que soy el padre, ahora se quiere preocupar por el bienestar del niño”.

Gil dijo que el dinero no era problema, que él siempre ha luchado por tener una convivencia “saludable” con el niño, y que desde el principio los pleitos fueron precisamente por la “plata”.

“Recuérdenlo. Ahora me quiere entregar la plata, pero no, no tienes que renunciar a la pensión; yo como padre responsable pago la pensión, pero si tú no la quieres recibir, no te preocupes, que yo la deposito en el banco hasta que el niño tenga 18 años. El dinero fue un problema sólo cuando pidieron una suma astronómica”, dijo.

Marjorie supuestamente exigía 10 mil dólares al mes para la manutención de Matías.