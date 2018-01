¡Exclusiva! Primeras declaraciones de Gabriel Soto tras la prueba de ADN

Audios Primicias Videos

Por primera vez Gabriel Soto habló enfrentó y criticó todo lo que se decía sobre sus recientes escándalos, entre ellos, la supuesta paternidad del hijo de Marjorie de Sousa, que ya se supo no es del actor, sino de Julián Gil.

“Ahí está la prueba nadie me creyó nadie me creía, yo salía a dar la cara, muchas veces se burlaron de mí, la prensa siguió hablando, especulando y el daño que me hicieron a mí y familia y matrimonio como lo dije ahí están las consecuencias”.

Culpó a la prensa de sus desgracias, pero cuando tocó hablar de la tercera en discordia de que ya vive con Irina Baeva, como se dio a conocer, de eso no quiso abundar.

“Son puras especulaciones, pero de verdad gracias por el apoyo a toda la gente que me conoce y sabe quién soy, por eso salí a dar la cara porque finalmente con ese tipo de pruebas no se juega”

ESCUCHA EL AUDIO DE SUS DECLARACIONES: