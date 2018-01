¡Exclusiva! Pepe Aguilar recibió una gran lección

Audios Primicias

Hace unos días estuvimos con Pepe Aguilar en la Feria de León, Guanajuato, en México, donde el cantante se dejó querer por los más de 5 mil asistentes, además de cantar con sus dos hijos menores todos sus éxitos.

El palenque estuvo lleno en las dos fechas donde Los Metiches estuvieron aquí una probadita.

Aguilar accedió a responder en exclusiva a LMShow si él también aprendió la lección tras el problema en el que se metió su hijo mayor, José Emiliano Aguilar al tratar de meter indocumentados a Estados Unidos.

“Como papá, como profesional de este negocio, como hombre, como hijo, todos los años deben de ser de aprendizaje” comentó Aguilar.

-¿Está a dispuesto a aprender de esto?

“Es que no hay otra manera de aprender sino de esta manera, de los errores y aunque no tiene nada que ver conmigo tengo que enfrentarlo de alguna manera”, agregó.

Pepe Aguilar también aprendió que a la prensa se le debe de enfrentar cuando hay malas noticias.

“No te puedes hacer a un lado porque la vida sigue y no cuando me va bien les hablo ‘vengan ustedes’, ni hago funeral cuando me va mal” finalizó.

