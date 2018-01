¡Exclusiva! Banda Nueva Gerencia libró dos narcofiestas

Audios Primicias Videos

La agrupación Nueva Gerencia, originarios de Nayarit, y famosa por sus cuerdas de norteño estilo sierreño, vivió el terror de ser secuestrados por ‘clientes’ muy poderosos, que pretendían hacerlos al precio que fuera, que tocaran exclusivamente para ellos en sus ‘fiestesitas privadas’.

“Ya nos ha tocado la experiencia de una ‘fiesta privada’ que, estamos tocando-terminamos y teníamos compromiso, tenías que salir fuera de repente les dijimos que ya no, y querían que siguiéramos tocando, les comentamos que no podíamos, y no nos querían dejar salir. Nos cerraron la puerta nos tenían ahí encerrados” relató Luis Garcia sobre este hecho a principios del 2017.

Una experiencia más a causa de su gran talento y proyección en el terreno del regional mexicano, fue a mediados de 2017, cuando sufrieron el acoso en pleno baile, de un ‘hombre pesado’ que se dio el valor de decirles que se iban con él para su casa, sin si quiera preguntarles si podían o no, pero con ayuda lograron librarla. Por eso ahora ponen mucho cuidado.

“Sí hay gente que después de los eventos desean que les vayamos a tocar a eventos privados, ahí se pone más restricción.. y por el riesgo más que nada.. para ser honestos ¿si da miedo?, claro que sí”, reconoció Carlos Becerra otro de los integrantes.

Actualmente, la agrupación tiene promoviendo su más reciente material discográfico y han alternado con artistas de la talla de Chuy Lizárraga y Julión Álvarez.

