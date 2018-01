Hija de Sergio Andrade revela lo que en verdad siente por su padre

Noticias

Valentina de la Cuesta, quien tiene 19 años y es hija de Sergio Andrade y Karla de la Cuesta, reveló en entrevista con Univision Entretenimiento que no tiene la menor intención de tener contacto con su papá.

En la plática, Valentina compartió que no le interesa conocer al hombre que tanto daño le ha hecho a su familia, aunque reconoció que luego sí siente curiosidad de saber cómo es en realidad.

“Es mi sangre y a veces sí me interesó conocer de él, más sobre la música que escribí o qué hacía antes de todo, me da curiosidad, pero de ahí a conocer a un hombre que hizo que mi familia pasara por algo así, en verdad no me importa, no tiene corazón”, relató la joven.

A pesar del resentimiento que siente hacia su padre, Valentina no se avergüenza de sus orígenes, pues finalmente Sergio es su padre y no puede hacer nada ante esa situación, aunque nunca se pondría su apellido.

“Mi mamá me registró con este nombre y así me voy a quedar, jamás he tenido las ganas de cambiarlo, Andrade jamás. No vivo traumada por lo que pasó con mi mamá y mis tías, pero también prefiero no ver ni fotos ni videos de aquella época”, relató Valentina.