Con esta fineza respondió María Celeste a insultos de Noelia

▪MARIA CELESTE ARRARAS▪Gracias @mariacelestearraras Apenas me percate de tu nota. Y Agradezco que hayas comprendido mi nivel de ira y de molestia. Lo que estuvo de mas de mi lado lo asumo y lo lamento. Al calor de algo tan Bajo en mi contra , tuve que reaccionar. Gracias .

A post shared by Noelia (@noeliaofficial) on Jan 19, 2018 at 2:28pm PST