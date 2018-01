Saúl El Jaguar dice que ya no cantará corridos

Lo romántico es lo de él, asegura

Saúl El Jaguar encontró la fórmula para tener éxito en la cantada sin tener que interpretar los polémicos corridos. Esto a pesar de que este género es tan popular, sobre todo en California.

“Pero bendito dios, mi fuente de trabajo es con lo romántico y me da mucho gusto porque mis bailes son muy tranquilos, siempre van parejas, van a disfrutar, van a bailar, van a enamorarse […] qué más felicidad de que la gente disfrute esas canciones románticas y no tanto los corridos, y no me los piden, que es lo bueno”, dijo El Jaguar.

Luego reconoció que él comenzó cantando corridos, pero cuando grabó una romántica y le fue bien, prefirió seguir por ese rumbo.

“[Preferimos] mejor irnos por la onda romántica, porque desgraciadamente sí está un poco peligroso por nuestro México lindo y querido, y pues sí me da mucho gusto. Mis canciones más que nada han sobresalido por románticas, para que no haya problemas de que no puedo cantar en alguna plaza”, dijo.