Esta es la prueba de que la carrera de Paulina Rubio está en declive

La cantante se presentó en el palenque de León, en México

No cabe duda que desde que salieron de Timbiriche, algunos cantantes no lograron tener el mismo éxito, tal es el caso de la eterna rivalidad entre Thalía y Paulina Rubio, pues mientras una brilla en Estados Unidos y es considerada para el Grammy, la otra no llena ni palenques.

Paulina Rubio arrancó trabajando el 2018 presentándose con la gira de los 90s Pop Tour, donde por cierto se rumora tuvo un problema de dinero con Ary Boroboy, aunque parece que el mismo cantante y empresario ya salió a desmentirlo.

La fama de Thalía sigue en aumento, caso contrario de Paulina, quien en su reciente aparición en el Palenque de la Feria de León, Guanajuato, no tuvo tanta suerte que digamos.

ASÍ LUCÍA EL PALENQUE:

Paulina Rubio en el Palenque de León 3 Paulina Rubio en el Palenque de León 2 Paulina Rubio en el Palenque de León 1

Aunque no llenó el recinto de una capacidad para 7 mil personas, pues sólo hubo 2 mil, eso no impidió que se entregara a sus fans y dejarse querer. Pero es notable que la Chica Dorada ya no es la misma de antes.

MIRA EL VIDEO DE SU PRESENTACIÓN: