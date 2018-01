¡Exclusiva! Muerte de vocalista de K-paz de la Sierra no es como se dijo

Audios Primicias Videos

“Todavía no sabemos a ciencia cierta, pero sí quisiéramos saber, no es nada de lo que ha manejando la prensa”.

A diez años del trágico asesinato de Sergio Gómez, vocalista de K-paz de la Sierra, aún no hay detenidos, ni justicia para quien fuera secuestrado, torturado y asesinado luego de ser ‘levantado’ tras una presentación con Joan Sebastian en Morelia, Michoacan, el pasado 2 de diciembre de 2007.

“Todavía no sabemos a ciencia cierta, pero sí quisiéramos saber. No es nada de lo que ha manejando la prensa, que por una mujer o que andaba en el narcotráfico, eso no es cierto. Sergio siempre se manejó con mucho respeto con la gente y no iba a hacer ninguna cosa que fuera a ser delito”, reveló en exclusiva para LMShow José Luis Bermudez, Coordinador Artístico de la agrupación.

Aunque cuatro años después -2011- se dio a conocer que, había sido Nazario Moreno González “El Chayo”, extinto líder de “La Familia Michoacana”, quien ordenó el secuestro, tortura y ejecución de Sergio Gómez, a la familia nada se le informó oficialmente.

ESTO SE DIJO EN SU MOMENTO:

“Eso nosotros también lo sabíamos, pero no ha habido un castigo real para los asesinos de Sergio y aunque no pedimos justicia, porque eso no nos lo repondría, y nosotros decimos que Dios los perdone. Lo único que queremos es que se esclareciera todo, pero acá en México no esclarecen nada”.

Hoy el miedo de no saber quien lo hizo realmente, tiene presa a la familia, tanto que la viuda de Sergio, Felicitas García prohibió a su hijo dedicarse a la música.

“Por ahora Paulo Sergio, de 18 años, no quiere dedicarse a la música, y su mamá no lo deja y es que también tiene miedo, hay que comprender”. Comentó.

ESCUCHA AQUÍ EL AUDIO COMPLETO DE LA ENTREVISTA: