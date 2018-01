¿Cómo le explicó Ricky Martin a sus hijos que tienen dos papás?

El momento llegó y el cantante puertorriqueño se enfrentó a la curiosidad de los niños

Como familia, Ricky Martin, Jwan Yosef y sus hijos Matteo y Valentino ya posan para algunas revistas, incluyendo la portada de AD una publicación especializada en arquitectura en la que la familia posó en su hogar de Los Ángeles, California.

Tanto Ricky como Jwan publicaron en sus redes sociales fotografías de la sesión y compartieron que ya enfrentaron el momento de la curiosidad de su hijos que les preguntaron la razón por la que tienen dos papás. Ricky ya estaba preparado y contestó ecuánime:

“Somos parte de una familia moderna, es un hermoso sentido de libertad“, les contestó Ricky a sus gemelos.

Mis hijos salen en muchas portadas de revista porque quiero normalizar esto. Quiero que la gente me mire y mire a mi familia y diga que no hay nada de malo en eso, explicó el cantante al narrar su experiencia en la revista Out.

Ricky sostienen una relación con Jwan desde 2016, él es un artista plástico sirio nacionalizado sueco. Desde enero están formalmente casados y sabían que con la exposición pública sus hijos empezarían a cuestionar su condición de tener a dos padres.