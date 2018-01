A Chuy Lizárraga le hacían burla por ser ‘chonchito’

El cantante dijo que eso lo dejó marcado

Chuy Lizárraga no recuerda con mucha felicidad su infancia, y todo por culpa de sus kilitos de más.

“Yo toda mi vida he sido una persona que he estado ‘chonchito’ [o más bien] ‘chonchote’, y eso te va creando, ¿cómo se le puede decir?, una timidez, y la música me vino a mí a sacar de esa parte, pues”, dijo el cantante de música norteña.

Eso trajo como consecuencia que otros niños le hicieran bullying desde muy temprana edad, según contó.

“Y sigo en cosas que siempre se me quedaron grabadas […] Fue triste, ¿no? De un de repente iba pasando por la calle a un mandado, no sé, y un niño pequeñito me lanzaba piedras diciéndome, ‘gordo’ o cosas de esas”, contó.

Ahora, a pesar de que sigue pasadito de peso, ya ha bajado bastantes kilos gracias a la ayuda de un coach que entrena y que le dice qué comer, según le dijo el año pasado al programa “El gordo y la flaca”. En ese entonces relató que había perdido más de 70 libras.