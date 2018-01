Mamá de Eduardo Yáñez revela que era brutalmente golpeada

Primicias

María Eugenia Luévano, quien es mamá del actor Eduardo Yáñez, reveló en entrevista con la revista TVNotas que era brutalmente golpeada y castigada por sus cuidadores.

Doña María Eugenia, quien tiene 80 años de edad, habló sobre este tema después de que se diera a conocer que había caído en terapia intensiva y que le habían amputado un brazo.

“Me tenían encerrada, me decían que estaba en la cárcel y no me daban de comer. Son malos, me dan miedo”, declaró la mamá de Eduardo Yáñez acerca de la pesadilla que le tocó vivir.

Los señalamientos de la afectada se produjeron después de que sus cuidadores negaran de manera categórica que ellos fueran los responsables de la complicación médica que enfrentó, al asegurar que el problema se habría agravado por la omisión de su hijo y no por negligencia de su parte.

Además de maltrato físico, Doña María también sufrió daños psicológicos, pues era objeto de amenazas y le infundían temor, conductas que le provocaron ansiedad y baja autoestima.