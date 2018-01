¡Exclusiva! Eliseo Martínez se la piensa para cantar narcocorridos

Primicias Videos

El cantante sierreño Eliseo Martínez, lanzamiento oficial de Monitor Latino, platicó en exclusiva para LMShow sobre su trabajo como cantante y compositor que va en ascenso, pero no se quiere arriesgar a correr la misma suerte que otros famosos que perdieron la vida o que libraron un ataque como Remmy Valenzuela, o Alfredo Olivas.

“Sí, más que nada por eso nosotros no seguimos casi con los narcocorridos; a nosotros lo que nos gusta es lo romántico y eso es algo que se queda para siempre. No me gusta y no se me da. Y no me gustan tantas cosas de lo que hablan ahora los corridos, por eso mejor hablo de lo mío, lo ranchero”, dijo.

Sobre cosas del narco, opinó de la muerte del Pirata de Culiacán, quien se atrevió con sus videos retadores a hablar de más.

“Pues él alcanzó su fama más que nada por toda la gente que lo traía como quien dice, jugando con él, agarrando ‘cura’ y todo eso, pero pues, ahí cada quien es personal y cada quién. Yo la verdad no digo que estuvo nada mal, pero cada quién”.

Eliseo, de sólo 20 años, se encuentra promocionando el sencillo “Tú solamente avísame”.