El Komander da una probadita de su documental

¡Exclusiva! Ex de Ninel Conde confiesa: 'Me da lástima como mujer'

Ataca a Ninel Conde, su exesposo Juan Zepeda, quien señaló recientemente como el autor intelectual de los ataques de su última pareja Giovanni Medina. "No entiendo igual que ustedes, que fregados tiene que volverme a subir a los medios después de cinco años, cuando no tengo absolutamente nada que ver" dijo el ex del bombón…

