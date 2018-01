¡Exclusiva! Ex de Ninel Conde confiesa: “Me da lástima como mujer”

Primicias

Ataca a Ninel Conde, su ex esposo Juan Zepeda, quien señaló recientemente como el autor intelectual de los ataques de su última pareja Giovanni Medina.

“No entiendo igual que ustedes, que fregados tiene que volverme a subir a los medios después de cinco años, cuando no tengo absolutamente nada que ver” dijo el ex del bombón asesino.

Y así la calificó: ” Me da lástima como mujer, me da lástima como persona como mamá y como artista”. “A mí no me interesa lo que le esté pasando, lo que le esté sucediendo con su hijo, su ex marido a mí eso me tiene sin cuidado” señaló quien fuera su esposo antes de la tormentosa relación con Giovanni Medina.

” Yo no estoy apoyando a nadie yo me apoyo a mí mismo; toda su vida a vivido de eso subiste de eso de los escándalos”. Concluyó.