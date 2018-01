Productor de Televisa vetó a este famoso actor por ser gay

Sebastián Ligarde narró la incómoda situación por la que pasó

Primicias Videos

Durante el programa “El minuto que cambió mi vida”, conducido por el periodista Gustavo Adolfo Infante, se dio a conocer un caso de discriminación en contra de un primer actor por parte de un productor de Televisa, el cual lo vetó de la televisora por ser homosexual.

Nos referimos al primer actor Sebastián Ligarde, el cual aseguró que el productor Eugenio Cobo, quien es actualmente director del Centro de Educación Artística de Televisa, lo vetó recién empezaba su carrera al entrarse de sus preferencias sexuales.

“Ya durante las grabaciones, Cobo me llamó a su oficina y me preguntó si yo era homosexual; yo le comenté que había tenido como muchos hombres encuentros homosexuales pero que no me consideraba completamente homosexual”, contó Ligarde.

Esta confesión le costó la salida de Televisa, aseguró el actor.

Su regreso fue cuando Carla Estrada lo buscó para interpretar a un villano; ese mismo año ganó el premio TVyNovelas como mejor actor debutante, pero la novela que lo llevó a la cima y con la que se logró consolidar fue con ‘Quinceañera’.

AQUÍ LA ENTREVISTA COMPLETA: