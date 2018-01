Julión Álvarez confiesa que vive con dinero prestado

Primicias Videos

El intérprete Julión Álvarez confesó en entrevista que en los últimos meses ha tenido que vivir con dinero prestado tras la investigación que inició en su contra el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por su supuesta relación con Raúl Flores Hernández.

El músico confesó lo anterior en la entrevista que otorgó al ‘Diario Basta!’, en donde brindó detalles de la pesadilla que ha vivido desde que fue acusado de lavado de dinero, pues aún no ha podido manejar su dinero a su antojo, sino que éste es congelado por el Gobierno de Estados Unidos.

“Mis cuentas bancarias están congeladas en Estados Unidos y en México, por acuerdos entre OFA y WIF. Estamos bloqueados y en espera de entregar todas nuestras pruebas y que podamos ser liberados. Con lo que genero ahora pago músicos, demás trabajadores y mi sueldo se va al banco y se congela hasta que se aclare mi situación”, declaró el cantante, quien por esta razón se he tenido que ver en la necesidad de pedir prestado para poder vivir.

“Fui ante la familia y le dije: ‘Sabe qué, tía, échele pa’ acá, sácale de ahí y préstemelo’, y así es como me la he barajeado”, confesó Julión, quien ahora solo se presenta tres veces al mes, cuando antes tenía de 10 a 12 fechas.

Además de hablar de su situación económica, también se dio tiempo para asegurar que es inocente de todo cargo.

“No me siento culpable, no me arrepiento de nada, de ninguna situación, lo veo como una experiencia muy fuerte, un golpe fuerte, duro para la vida profesional, para la vida personal, también, y como una experiencia de la que tengo que aprender mucho. Soy inocente”, dijo convencido el intérprete de ‘Ojos Verdes’ y ‘Afuera Está Lloviendo’.