Esto molesta a papás de Kate del Castillo sobre fotos íntimas de su hija

A la actriz le sacaron fotos de su celular y ahora circulan en las redes sociales

Parece que los papás de Kate del Castillo no conocen bien a su hija, o más bien piensan que es una santa palomita, como siembre creen los padres sobre los hijos.

Al preguntarle a Éric del Castillo sobre las fotos que le robaron a Kate de su celular y que andan rondando por el mundo cibernético, dijo que su hija sería incapaz de hacer algo así, y que más bien es una artimaña de las editoriales.

“Ahorita me acabo de enterar que unas fotografías que así que asá. Mi hija no es de esa calidad; ustedes saben perfectamente que hacen los trucos en las editoriales, cambian las fotografías. Mi hija no tiene necesidad por favor, hasta me ofende la pregunta”, dijo el actor en una entrevista que publicó “Despierta América”.

Para aclararle a don Eric, las fotos que le hackearon a Kate fueron imágenes que ella se tomó con su teléfono en ropa íntima. Dijo en una entrevista que se las tomó para ella, “por loca”.

Por su parte, Kate Trillo, mamá de la actriz, dijo que ni siquiera quiere ver esas imágenes.

“Ni las he visto ni las quiero ver ni sé si son o no son de la campaña [de PETA] o qué. Pero ni las quiero ver, ¿para qué? Es una falta de respeto. Mi hija es una mujer decente, es una muchacha, una niña –para mí–, decente, derecha, que no hace tonterías, entonces no sé ni de qué trata ni quiero saber”, dijo también a “Despierta América”.