¿Que Aracely Arámbula encontró el amor en MasterChef?

La actriz dice que le enamora ver a un hombre cocinar.

Aracely Arámbula abrió su corazón y aseguró que está abierta al amor y que incluso desearía que un chef la conquistara.

La ex de Luis Miguel, al ser la conductora de Master Chef Latino, de inmediato levantó las sospechas sobre un posible romance con algún integrante del programa.

Y es que ‘La Chule’ pide que no sea un cocinero, sino más bien un chef el que le robe el corazón, “A mi me gustaría que me conquiste un Chef, sería increíble, no un cocinero” dijo la actriz en una entrevista.

Agregó que sus hijos se encuentran tomando cursos de cocina desde hace dos años ya que busca formar hombres independientes.