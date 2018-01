Esto responde Sebastián Rulli cuando le preguntan si hay planes de boda

Comenzamos 365 días totalmente nuevos, llenos de retos y emociones. Quiero pasar todo ese tiempo a tu lado y compartir contigo todas las alegrías que trae este nuevo año!! Cada día siento que me enamoro más de ti. Eres mi vida, me llena de alegría saber que estar a tu lado es tan hermoso, vivir la experiencia del amor, no tiene espacio ni tiempo, sólo disfrute, estoy feliz de poder celebrar un año más contigo, gracias por tanto amor, no olvides que mi amor siempre te acompaña mi cielo! Eres un ser hermoso! Y cada año valoro más estar a tu lado! Te amo @sebastianrulli #sebastianrulli #angeliqueboyer

