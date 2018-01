¡Mira el radical cambio de la ‘Barbie Grupera’!

Quiero agradecer a @pinkgrayshoes por su hermoso trabajo me encantaron mis zapatos que me acompañan en este viaje, súper lindos y cómodos esto es arte 🙌🏻 quede enamorada 😍#Recomendados 100% mil gracias!!! 🙏🏻

A post shared by LA BARBY GRUPERA (@melissaplancarteoficial) on Sep 9, 2017 at 3:00pm PDT