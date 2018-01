La Arrolladora aprovecha la ausencia de Jorge Medina para hablar de él

Primicias

Aunque el cantante Jorge Medina ya no pertenece más a La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho desde hace tiempo, los integrantes de la agrupación finalmente se atrevieron a hablar sobre su ex compañero y lo que en realidad sucedió cuando él dejó de ir.

Fue el propio René Camacho quien detalló lo que tenía que responder cuando le preguntaban por Jorge:

“Yo no me entero de lo que se hace en la oficina, me preguntaban por Jorge y yo decía, como siempre, que había ido a descansar, pero pasaban los días y no volvía, entonces no sabía qué había pasado, pero respeto las decisiones de la oficina”.

Por otra parte, uno de sus ex compañeros, Josi, fue muy contundente cuando la prensa lo cuestionó sobre él, y es que a pesar de todo el escándalo y las indirectas, lo extrañan y le agradecen.

“Yo soy una persona muy agradecida, cuando entré a la banda no sabía de lo que ahora sé, pero Jorge me enseñó”, contó a El Gordo y La Flaca.