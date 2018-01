Eric del Castillo ya vio las fotos íntimas de su hija: “se veía guapa”

Primicias Videos

El actor asegura que quisieron extorsionar a su hija para que dichas imágenes no salieran a la luz.

Luego de que hace unos días se filtraron unas imágenes donde se ve a Kate del Castillo completamente sin ropa, su papá Don Eric del Castillo reaccionó al respecto.

El actor confesó haber visto las imágenes de su hija que circulan en internet por lo que sorprendió a todos diciendo: “claro que se veía guapa, si yo la hice”.

Agregó que Kate ya interpuso una demanda en contra de quien resulte responsable “estamos enterados de todos, pero no queremos decir nada, no queremos meternos en este problema, para no buscarnos más problemas, en boca cerrada no entran moscas”.

También habló de la demanda que diez diputados mexicanos quieren interponer en contra de Kate por supuestamente haber discriminado a actrices de Televisa al asegurar que existía un prosti-catálogo.