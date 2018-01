Hijos de Mariana Levy felicitan a su ‘mamá’ Ana Bárbara en su cumpleaños

Ambo jovencitos fueron criados por la cantante potosina

Primicias

Los dos hijos pequeños que dejó huérfanos Mariana Levy consideran a Ana Bárbara como su mamá, y por eso la felicitaron tan emotivamente en el cumpleaños de la cantante.

“Hoy es el cumpleaños de una gran mujer, mi amiga y mi madre, yo creo en los milagros porque tenerte en mi vida ciertamente es un milagro, mujeres hay muchas, madre solo una y como tú ninguna, cuando era pequeño siempre me cuidaste con dedicación, has realizado un enorme esfuerzo para poder criarme, eres la persona que más aprecio porque sin ti no podría ser feliz Gracias te amo mamá @anabarbaramusic”, escribió José Emilio Fernández en su cuenta de Instagram, junto a una foto en la que la artista lo tiene sobre las piernas.

Por su parte, Paula Fernández, también en Instagram, publicó una foto en la que ella y Ana Bárbara están abrazadas y escribió: “Feliz cumpleaños Ma!”.

Ambos niños quedaron sin madre luego de que Mariana falleciera de un infarto. Paula tenía tres años y José Emilio 9 meses.

El padre, José María Fernández, se casó con Ana Bárbara poco después del fallecimiento de Levy.