Los de Banda Tierra Mojada viven aterrados tras asesinato de su líder

El grupo tuvo que adoptar nuevas medidas de seguridad

Luego de que el pasado 6 de agosto, Virgilio Ruiz García, líder de la Banda Tierra Mojada fuera asesinado en Salamanca, Guanajuato, por un grupo de hombres armados en el exterior de un salón de fiestas por presuntamente haberse negado a complacerlos con una canción, ahora el vocalista, Elías Trujillo, cuenta en exclusiva para LMShow las medidas de seguridad que adoptaron, pues temen vivir un nuevo ataque.

Aunque dicen que no tienen miedo, porque no deben nada, la realidad es que el temor a ser emboscados o tener otro evento de ésta índole, está vigente en ellos y sus familias.

“Hemos reforzado bastante la seguridad a los lugares a donde vamos y siempre que se firma un contrato, se pide seguridad, que esté vigilado el lugar. No solo por nosotros, sino también por la gente que va a disfrutar de nuestra música”, declaró.

Trujillo añadió que no han dejado de tocar en ninguna plaza, pese a los ataques que ha habido hacia otras bandas.

LMShow habló al departamento de Comunicación Social de la Procuraduría de Justicia de la Región B en Guanajuato, quienes explicaron que no se pueden dar informes sobre ningún delito, debido al nuevo sistema de Justicia Penal, en el que no se permiten dar detalles de las investigaciones mientras están en proceso, para no ponerlas en riesgo, mientras que a los familiares sí se les da información, pero muy específica.

Es por ello que la agrupación no tiene más información sobre los perpetradores del crimen, tal y como lo compartió Elías Trujillo.

“Yo soy ajeno a todos estos trámites y procesos, no sé en qué va la investigación, además, gracias a Dios hemos tenido mucho trabajo y no hemos tenido ni tiempo de platicar con la familia”, dijo.