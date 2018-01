Alejandro Fernández sorprendió con buena noticia

Mis mejores deseos para este #2018 y agradecerle a este #2017 la vida x todas los obstáculos q pusiste en el camino y q sabiamente los supe superar, gcs a mi familia xq siempre están, a todos mis amigos q juntos hemos escrito nuevas páginas en la vida y muchas gcs a todos uds x su cariño y amor !!! #felizaño #2018

A post shared by Alejandro Fernández (@alexoficial) on Dec 31, 2017 at 2:18pm PST