Ninel Conde le da con todo a su ex y lo quiere ver en la cárcel

Primicias

Ninel Conde arremetió contra su ex Giovanni Medina tras la publicación de una nota donde al parecer Medina manipula a un exasistente de la actriz que la hace ver como drogadicta y mala madre.

En exclusiva, Ninel platicó con LMSHOW.

“Creo que esto ya ha rebasado los límites y en su momento se van a mostrar cuestiones delicadas que el señor ha hecho, y lo hago porque se está metiendo con la honra de la madre de su hijo; si yo no tuviera hijos me valdría”, dijo la vedette.

La también actriz dijo que ahora Giovanni hasta hizo cómplice a su exmarido Juan Zepeda para orquestar su descrédito.

“Él me empujó mucho a realizar la situación legal en contra del señor Zepeda, y cuando ya se estaba negociando y todavía no lo habían detenido [a Zepeda], él mismo no aceptó la negociación y dijo que con todo hasta que lo vea en la cárcel y ahora resulta que hacen equipo para atacar”, dijo Ninel.

“Es difícil encontrarse con estas situaciones. El señor no tiene nada qué hacer porque no trabaja. No tiene ningún oficio ni beneficio, entonces está buscando por dónde molestar y se la vive en los juzgados porque tiene el tiempo. Pero aquí lo que me importa no es decir, ‘yo soy la buena’; no, lo que me importa es que Emmanuel [nuestro hijo] esté bien”.

Al final, Conde reconoció que cometió un grave error al haberse relacionado con Medina y declaró: “Acepto mi error porque yo sí estaba vulnerable. Estaba enamorada de mi exesposo y él me encontró en un momento vulnerable. Se quiso hacer el protector y demás y caí como presa”.

ESCUCHA LA ENTREVISTA COMPLETA AQUÍ :

Y antes estas declaraciones, Giovanni Medina entrevistamos a Giovanni Medina al salir del juzgado y esto fue parte de lo que nos dijo:

“La realidad es que no me voy a dejar enredar otra vez por los chismes de Ninel, que son los de siempre, los chismes que la han caracterizado toda su carrera.

ESCUCHA EL AUDIO AQUÍ: