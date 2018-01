Mira por qué Lupillo Rivera echó a don Pedro de la casa de doña Rosa

Primicias Videos

El padre de Jenni Rivera confesó lo que pocos sabían de su vida privada.

Don Pedro Rivera, padre de la fallecida cantante Jenni Rivera, rompió el silencio y reveló detalles íntimos de su vida privada.

En entrevista, el patriarca de los Rivera confesó cómo fue que vivió el proceso de divorcio con doña Rosa.

“En el 2006, Rosie me llevó la demanda de divorcio, duró dos años en el escritorio ahí mismo en donde me la dejó. En el 2008, el 15 de abril, me llevaron otra”, relató don Pedro a “Suelta la sopa”.

Además agregó que doña Rosa se fue de la casa para vivir 15 días con Jenni, pero no aguantó, por lo que Lupillo le pidió a su padre que se saliera de la casa porque su madre regresaría.