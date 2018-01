Así desenmascaró Ninel Conde una traición de su ex, Giovanni Medina

La vedette puso en evidencia al padre de su hijo con una llamada telefónica

Primicias

Una llamada telefónica que fue dada a conocer por Ninel Conde puso en evidencia a su ex, Giovanni Medina, quien habría manipulado a un exasistente de la vedette para que hablara mal de ella en una revista.

En una entrevista publicada recientemente por TV Notas, Raoul Stevenel, quien trabajó con el Bombón Asesino por cinco años, no habló más que cosas malas de la artista, entre ellas, que consumía coca.

LMShow obtuvo de la misma Ninel los audios en los que Medina acepta que se encargó de orquestar la campaña de desprestigio por parte de Stevenel.

En una parte de la conversación, ella le dice: “Ya sabes que él es lo único que quiere. No es novedad”.

A lo que Giovanni responde: “Yo no estoy exento, Ninel, de hacer cosas que en algún momento no sean las idóneas. Evidentemente me equivoco, y sí, como dices, actué impulsivamente porque me da mucha impotencia ciertas situaciones”.

La pareja está liada en un problema legal por la custodia y manutención del hijo que tienen en común.

Escucha aquí parte de la conversación.